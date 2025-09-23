Gaza le notizie in diretta del 23 settembre | von der Leyen | La nostra bussola è la soluzione a due Stati
Prenderà il via nella serata italiana di oggi, martedì 23 settembre, con le parole del presidente americano Donald Trump, l’ Assemblea Generale dell’Onu a New York. Al centro, il conflitto israelo-palestinese, all’indomani del formale riconoscimento dello Stato di Palestina da parte della Francia e del presidente Emmanuel Macron. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ribadisce che la “bussola” dell’Ue è la soluzione a due Stati. Intanto nella Striscia di Gaza continuano i raid israeliani: almeno 37 persone sono morte nella notte. Gaza, le notizie in diretta del 23 settembre e l'Assemblea Generale Onu Inizio diretta: 230925 07:00 Fine diretta: 230925 23:45 06:39 230925 A Gaza almeno 37 morti in raid israeliani nella notte Almeno 37 persone sono rimaste uccise la scorsa notte nella Striscia di Gaza durante un’operazione militare israeliana. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - notizie
Guerra a Gaza, le notizie del 12 luglio: negoziati Israele-Hamas “vicini al collasso”, 60 palestinesi uccisi nella Striscia dall’alba
Gaza, Trump all’evento della Casa Bianca: “Abbiamo buone notizie”
La carestia a Gaza, bambina annega davanti ai bagnanti, le nuove regole per Chiara Ferragni (e gli influencer) e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Sciopero generale a Torino per Gaza: manifestanti sui binari ferroviari. Tensione al Campus Einaudi. Blitz per bloccare il traffico: «O ti levi o ti investo». Le notizie in diretta - X Vai su X
Stop al genocidio di Gaza. Oggi lo sciopero generale. Manifestazione anche a Trapani #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Raid israeliani nella Striscia, almeno 37 morti. LIVE; Guerra Israele, Macron: Riconoscere Palestina unica soluzione politica; RAI 3 * RESTART - 23/09 (09.45) : «L'ITALIA IN PIAZZA PER GAZA CON SCIOPERO GENERALE E SCONTRI, RICONOSCIMENTO PALESTINA ALL'ONU» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING).
Sciopero per Gaza in diretta, l’Italia in corteo: pesanti scontri a Milano, bloccate la stazione Termini a Roma e l’autostrada a Bologna - Le ultime notizie sullo sciopero generale per Gaza oggi, 22 settembre, e gli aggiornamenti sulla guerra in diretta ... Come scrive fanpage.it
Guerra Gaza, raid Idf nella Striscia: 37 morti. Macron riconosce stato di Palestina. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Gaza, raid Idf nella Striscia: 37 morti. Segnala tg24.sky.it