Gaza le notizie in diretta del 23 settembre | von der Leyen | La nostra bussola è la soluzione a due Stati

Prenderà il via nella serata italiana di oggi, martedì 23 settembre, con le parole del presidente americano Donald Trump, l’ Assemblea Generale dell’Onu a New York. Al centro, il conflitto israelo-palestinese, all’indomani del formale riconoscimento dello Stato di Palestina da parte della Francia e del presidente Emmanuel Macron. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ribadisce che la “bussola” dell’Ue è la soluzione a due Stati. Intanto nella Striscia di Gaza continuano i raid israeliani: almeno 37 persone sono morte nella notte. Gaza, le notizie in diretta del 23 settembre e l'Assemblea Generale Onu Inizio diretta: 230925 07:00 Fine diretta: 230925 23:45 06:39 230925 A Gaza almeno 37 morti in raid israeliani nella notte Almeno 37 persone sono rimaste uccise la scorsa notte nella Striscia di Gaza durante un’operazione militare israeliana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

