Gaza l' appello di 77 storici del pensiero politico italiani | Stop al genocidio governo Meloni agisca per la pace - la LETTERA

Ilgiornaleditalia.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Storici e docenti universitari italiani denunciano l’escalation israeliana a Gaza, chiedono aiuti umanitari e pace giusta per la popolazione civile Settantasette storici del pensiero politico italiani hanno scritto e firmato un appello indirizzato al governo Meloni, in cui denunciano le condi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza l appello di 77 storici del pensiero politico italiani stop al genocidio governo meloni agisca per la pace la lettera

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, l'appello di 77 storici del pensiero politico italiani: "Stop al genocidio, governo Meloni agisca per la pace" - la LETTERA

In questa notizia si parla di: gaza - appello

Un ministero per la pace. L’appello della governatrice umbra: “Denunciamo le violenze a Gaza”

Il silenzio della comunità ebraica italiana su Gaza è complicità. Il mio appello: uscite dal ghetto!

Gaza, Meloni chiama Netanyahu e rinnova l’appello per un cessate il fuoco. L’allarme dei medici: «Manca il latte artificiale per i neonati»

L'appello di 77 storici del pensiero politico per Gaza: Il governo italiano attui ogni iniziativa per una pace giusta; “Siamo i genitori affidatari di 77 bambini di Gaza e non abbiamo più loro notizie; CINA Pechino: contro il crollo demografico fecondazione assistita nel sistema sanitario.

gaza appello 77 storiciGaza: l’appello per una “pace giusta” di storiche e storici del pensiero politico - “Condanna incondizionata del massacro della popolazione di Gaza, deciso dal governo e perpetrato dall’esercito israeliano, in una escalation che oggi, 18 settembre 2025, ha raggiunto un livello ulteri ... Da agensir.it

gaza appello 77 storiciL'appello di 77 storici del pensiero politico per Gaza: "Il governo italiano attui ogni iniziativa per una pace giusta" - Dichiarazione in cinque punti, con "la sollecitazione alle istituzioni nazionali e internazionali a sostenere chi, in entrambi i campi, lotta per porre termine a questo massacro" ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza Appello 77 Storici