Il governo spagnolo ha approvato l’ embargo totale sulla vendita di armi a Israele, come aveva annunciato alcuni giorni fa il premier Pedro Sànchez. Nel provvedimento ci sono anche altre misure per “aumentare la pressione” sul governo guidato da Benjamin Netanyahu. In una conferenza stampa il ministro dell’Economia Carlos Cuerpo ha sottolineato che “questa è un’ulteriore prova dell’impegno politico del Governo e della leadership internazionale della Spagna e del primo ministro per il rispetto dei diritti umani”. Tra le misure previste anche “il divieto di esportare a Israele e di importare da Israele materiale di difesa e prodotti di tecnologia di doppio uso “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, in Spagna il governo approva l’embargo totale sulla vendita di armi a Israele. “Vogliamo aprire la strada in Ue”