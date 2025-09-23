Gaza il senatore Croatti | Parma spinge con forza le vele della Sumud Flotilla
“Le immagini che arrivano dalle manifestazioni di piazza pro Gaza di Parma sono straordinarie e spingono le vele della Sumud Flotilla che è al quarto giorno di navigazione e si sta avvicinando a Creta - sottolinea il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti imbarcato con la Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Gaza, senatore repubblicano Lindsey Graham Usa choc: "Israele raderà al suolo la Striscia come gli Alleati hanno fatto a Tokyo e Berlino" - VIDEO
Gaza, senatore repubblicano Usa Graham choc: "Se America non aiuta Israele, Dio ci punirà, Tel Aviv non sta commettendo genocidio" - VIDEO
Destinazione Gaza, il senatore Croatti a bordo della Global Sumud Flotilla. "Atto concreto e coraggioso"
#USA — Il senatore Bernie #Sanders (#D): "L'intento è chiaro, la conclusione è ineludibile: Israele sta commettendo un genocidio a Gaza" @ultimora_pol - X Vai su X
