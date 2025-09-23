Gaza il senatore Croatti | Parma spinge con forza le vele della Sumud Flotilla

“Le immagini che arrivano dalle manifestazioni di piazza pro Gaza di Parma sono straordinarie e spingono le vele della Sumud Flotilla che è al quarto giorno di navigazione e si sta avvicinando a Creta - sottolinea il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti imbarcato con la Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it