Gaza il ministro dell' Interno | La causa è così nobile che non va sporcata da pochi facinorosi

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha visitato la prefettura di Pordenone per partecipare al comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Michele Lastella.A margine dell'incontro ha fatto il punto su quanto accaduto, in particolare a Milano, dove ci sono stati. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: gaza - ministro

L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore

Israele, ministro degli Esteri Saar: dialogo con Ue su aiuti a Gaza

Brasile si unisce al Sudafrica contro il genocidio a Gaza, ministro Vieira: “Saremo insieme all’Onu nella causa ad Israele”

Quando il ministro della difesa israeliano ha detto che «le porte dell’inferno si apriranno su Gaza», non era una metafora. Le sue parole hanno il peso di una minaccia che è realtà quotidiana: interi grattacieli residenziali ridotti in macerie, quartieri cancellati e f - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, l’ex ministro della Cultura: “Tel Aviv distrugge monumenti che collegano i palestinesi alla loro terra”. Di Shady Hamadi - X Vai su X

Gaza, il ministro dell'Interno: La causa è così nobile che non va sporcata da pochi facinorosi; Sciopero per Gaza, 80 cortei e piazze piene in tutta Italia - Le voci e le immagini della manifestazione di Roma; PORDENONE | IL MINISTRO PIANTEDOSI: «NON SPORCARE LA CAUSA PER GAZA CON ATTI DI VIOLENZA».

Il ministro Piantedosi sugli scontri di piazza: "Violenza pura e semplice". - Il ministro dell'Interno a Gorizia su controlli ai confini e migranti; a Pordenone le parole di condanna dei facinorosi dei cortei per Gaza ... Riporta rainews.it

Gaza, ministro israeliano Smotrich: «È una miniera d'oro immobiliare, siamo in trattativa con gli Usa». Medici Senza Frontiere: ucciso nostro operatore - Lo conferma l'Idf in una stima riportata il Times of Israel, sottolineando che circa ... Come scrive ilmessaggero.it