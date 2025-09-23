Gaza il genocidio e la manipolazione dell’opinione pubblica La diretta con Alessandro Orsini e Stefania Maurizi

Prende il via oggi alle 17 la nuova rubrica settimanale “ Sicurezza internazionale ” di Alessandro Orsini sul canale YouTube de ilFattoquotidiano.it. In questo primo appuntamento di martedì 23 settembre il professor Orsini, coadiuvato da Stefania Maurizi, affronta il tema di Gaza e del genocidio del popolo palestinese, con una particolare attenzione alle manifestazioni che lunedì hanno urlato a gran voce il dissenso dell’opinione pubblica verso l’immobilismo del governo italiano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, il genocidio e la manipolazione dell’opinione pubblica. La diretta con Alessandro Orsini e Stefania Maurizi

