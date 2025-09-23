Gaza il deputato di Fi sfida il partito | Netanyahu è un folle infame criminale Il mio seggio non vale quanto la libertà
“Presto, molto presto dirò cosa penso su Palestina e Israele. Lo dirò perché, alla fine dei conti, ognuno di noi ha un solo giudice fermo e implacabile: la propria coscienza “. Con un lungo sfogo personale su Facebook, il deputato di Forza Italia Tommaso Calderone, avvocato siciliano e capogruppo in Commissione Giustizia alla Camera, sfida clamorosamente la linea del partito sul massacro in corso nella Striscia di Gaza. Gli azzurri infatti, a partire dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, finora sono stati estremamente timidi nel condannare i crimini delle forze di Tel Aviv: una reticenza figlia della tradizione filo-Israele dei berlusconiani, a cui però il deputato sceglie di ribellarsi pubblicamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: gaza - deputato
Israele, il deputato ebreo Ofer Cassif: "A Gaza in atto un genocidio, bisogna riconoscere lo Stato di Palestina e combattere contro l’apartheid di Netanyahu"
Israele, il deputato legge le parole di Grossman sul genocidio e Gaza e viene allontanato dalla Knesset
Il deputato napoletano è su un'imbarcazione diretta a Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Il deputato Pozzolo in Israele, visita al centro aiuti e ai confini di Gaza - X Vai su X
Gaza, il deputato di Fi sfida il partito: “Netanyahu è un folle infame criminale; Blocchi Pro Pal, centrodestra furioso: Attacco allo Stato. Professionisti della violenza; Papa: «A Gaza cose orribili, su genocidio non mi pronuncio». Veto Usa a bozza Consiglio sicurezza Onu su Gaza, unico no.