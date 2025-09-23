“Presto, molto presto dirò cosa penso su Palestina e Israele. Lo dirò perché, alla fine dei conti, ognuno di noi ha un solo giudice fermo e implacabile: la propria coscienza “. Con un lungo sfogo personale su Facebook, il deputato di Forza Italia Tommaso Calderone, avvocato siciliano e capogruppo in Commissione Giustizia alla Camera, sfida clamorosamente la linea del partito sul massacro in corso nella Striscia di Gaza. Gli azzurri infatti, a partire dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, finora sono stati estremamente timidi nel condannare i crimini delle forze di Tel Aviv: una reticenza figlia della tradizione filo-Israele dei berlusconiani, a cui però il deputato sceglie di ribellarsi pubblicamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, il deputato di Fi sfida il partito: “Netanyahu è un folle infame criminale. Il mio seggio non vale quanto la libertà”