Hamas propone a Trump una tregua di 60 giorni in cambio di ostaggi, ma Netanyahu annuncia che la guerra continuerà e mira a distruggere l’asse iraniano Hamas ha inoltrato una proposta di tregua a Gaza al presidente americano Donald Trump. Il movimento islamico ha chiesto 60 giorni di stop all. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Hamas propone a Trump tregua di 60 giorni in cambio di metà degli ostaggi, Netanyahu: "Non accetteremo, distruggeremo anche asse iraniano"