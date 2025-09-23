Gaza Guterres | Serve cessate il fuoco immediato rilascio ostaggi e soluzione a due Stati

(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2025 “A Gaza serve un cessate al fuoco immediato, il rilascio degli ostaggi immediato, e per una pace duratura serve una soluzione a due stati.” Così il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, durante l'Assemblea Generale dell'Onu, a New York. Courtesy: Un Tv Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gaza, Guterres: Serve cessate il fuoco immediato, rilascio ostaggi e soluzione a due Stati

In questa notizia si parla di: gaza - guterres

Guterres aveva ragione. Gaza è un cimitero di bambini

Guterres: 'Gaza, orrore senza precedenti nella storia recente'. In 2 giorni 33 morti per fame. Ue a Israele: 'Cessi di uccidere chi cerca cibo'

Guterres, a Gaza orrore senza precedenti in storia recente

In Medioriente proseguono i pesanti bombardamenti israeliani su Gaza City e l'esodo dalla città. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres avverte: "Il mondo non sia intimidito da Israele" Lucia Goracci per il Tg3 delle 19 del 20 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

In Medioriente proseguono i pesanti bombardamenti israeliani su Gaza City e l'esodo dalla città. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres avverte: "Il mondo non sia intimidito da Israele" - X Vai su X

Gaza, Guterres: Serve cessate il fuoco immediato, rilascio ostaggi e soluzione a due Stati SOTT; Guterres: A Gaza orrori a un livello mostruoso. Senza due Stati non ci sarà pace in Medioriente - Editoriale dell'Osservatore romano in prima pagina: Con la piazza di Gaza, non solo violenza; Guterres: Due popoli due Stati è l'unica risposta praticabile per la pace a Gaza.

Gaza. Guterres (Onu): “Chiedo immediato cessate il fuoco e accesso umanitario”. Israele chiude il valico di Allenby, tra Giordania e Cisgiordania, dove passano gli aiuti - Almeno 26 palestinesi sono morti negli attacchi israeliani in tutta la Striscia, di cui 18 a Gaza City. Secondo ilfattoquotidiano.it

Onu, al via l'Assemblea generale. Guterres: «Cessate il fuoco e pace per Gaza, bene riconoscere Palestina». Trump arriva con Melania - Al via l'ottantesima assemblea generale dell'Onu al palazzo di Vetro di New York, dove è atteso anche l'intervento di Donald Trump. Si legge su ilmattino.it