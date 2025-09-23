Gaza Guterres | Serve cessate il fuoco immediato rilascio ostaggi e soluzione a due Stati – Il video
(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2025 “A Gaza serve un cessate al fuoco immediato, il rilascio degli ostaggi immediato, e per una pace duratura serve una soluzione a due stati.” Così il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, durante l'Assemblea Generale dell'Onu, a New York. Courtesy: Un Tv Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Guterres aveva ragione. Gaza è un cimitero di bambini
Guterres: 'Gaza, orrore senza precedenti nella storia recente'. In 2 giorni 33 morti per fame. Ue a Israele: 'Cessi di uccidere chi cerca cibo'
Guterres, a Gaza orrore senza precedenti in storia recente
In Medioriente proseguono i pesanti bombardamenti israeliani su Gaza City e l'esodo dalla città. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres avverte: "Il mondo non sia intimidito da Israele" Lucia Goracci per il Tg3 delle 19 del 20 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Gaza. Guterres (Onu): “Chiedo immediato cessate il fuoco e accesso umanitario”. Israele chiude il valico di Allenby: da lì arrivano gli aiuti dalla Giordania - Almeno 26 palestinesi sono morti negli attacchi israeliani in tutta la Striscia, di cui 18 a Gaza City. Lo riporta ilfattoquotidiano.it