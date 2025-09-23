Gaza Guterres | Serve cessate il fuoco immediato rilascio ostaggi e soluzione a due Stati – Il video

(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2025 “A Gaza serve un cessate al fuoco immediato, il rilascio degli ostaggi immediato, e per una pace duratura serve una soluzione a due stati.” Così il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, durante l'Assemblea Generale dell'Onu, a New York. Courtesy: Un Tv Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

