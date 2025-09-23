Gaza governo spagnolo approva embargo totale su armi ad Israele

Quotidiano.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Madrid, 23 set. (askanews) - Il governo spagnolo ha approvato un decreto legge che formalizza il suo "embargo totale" sulle armi destinate a Israele e il divieto sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. Lo ha riferito il ministro dell'Economia e del Commercio Carlos Cuerpo in una conferenza stampa a Madrid. Le normative fanno parte di un pacchetto di misure annunciato dal capo dell'esecutivo Pedro Sanchez alcuni giorni fa, in solidarietà con i palestinesi e contro la decisione del governo di Banjamin Netanyahu di conquistare militarmente Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

gaza governo spagnolo approva embargo totale su armi ad israele

© Quotidiano.net - Gaza, governo spagnolo approva "embargo totale" su armi ad Israele

In questa notizia si parla di: gaza - governo

De Luca difende il direttore d’orchestra russo e attacca il governo: “Silenzio su Gaza, ma si turbano per un concerto”

Gaza, il rapper Willie Peyote al concerto: “Stop al genocidio, governo italiano non fa un caz*o, interviene solo dopo bombe su chiesa cattolica" - VIDEO

Anche Manuel Agnelli contro genocidio a Gaza, leader Afterhours al Carroponte di Milano: “Più pressione a Governo per cessate il fuoco in Palestina” - VIDEO

Gaza, il governo spagnolo approva decreto per l’embargo totale di armi verso Israele; Gaza, in Spagna il governo approva l’embargo totale sulla vendita di armi a Israele; Gaza, governo spagnolo approva embargo totale su armi ad Israele.

Gaza, il governo spagnolo approva decreto per l’embargo totale di armi verso Israele - Introdotto anche il divieto di transito attraverso i porti e lo spazio aereo spagnoli di qualsiasi tipo di combustibile desti ... Si legge su milanofinanza.it

gaza governo spagnolo approvaMo: Spagna approva embargo totale sulle armi in Israele - Il governo spagnolo ha approvato un embargo "totale" sulle armi nei confronti di Israele, parte di un pacchetto di misure volte a fermare quello che il primo ministro Ped ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Governo Spagnolo Approva