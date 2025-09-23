Gaza giornalista Fornario denuncia | Peggio di Hiroshima Israele ha sganciato sulla Striscia equivalente di 7 bombe atomiche - VIDEO

Francesca Fornario sostiene che Israele abbia sganciato su Gaza oltre 100 mila tonnellate di esplosivo, equivalenti a sette bombe atomiche La giornalista Francesca Fornario ha denunciato in diversi suoi articoli e in un breve video, diventato virale sui social, che la situazione a Gaza sarebb.

