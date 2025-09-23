Gaza da Genova 300 tonnellate di aiuti | Le barche della Flotilla proveranno via mare noi via terra dalla Giordania

Da Genova a Gaza, 300 tonnellate di aiuti per forzare l’assedio. La “missione via terra” si muove in coordinamento con la Global Sumud Flotilla. “Le barche passeranno via mare, noi proveremo dal confine con la Giordania: sarà una mossa a tenaglia per rompere l’assedio”. Dopo settimane a bordo della missione umanitaria di interposizione nonviolenta Global Sumud Flotilla, il presidente di Music for Peace, Stefano Rebora, è rientrato nei giorni scorsi a Genova per guidare un secondo fronte: un convoglio via terra con circa 300 tonnellate di aiuti diretti alla popolazione della Striscia. La raccolta è cominciata mesi fa nel capoluogo ligure, su appello dell’organizzazione non governativa e del Calp. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, da Genova 300 tonnellate di aiuti: “Le barche della Flotilla proveranno via mare, noi via terra dalla Giordania”

