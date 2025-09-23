Gaza Calderone FI sfida il partito e Tajani | Netanyahu folle infame criminale non posso più stare zitto mio seggio non vale la libertà

Mentre i vertici di Forza Italia – a partire dal ministro degli Esteri Antonio Tajani – si sono finora mostrati prudenti e reticenti nel condannare le azioni delle forze israeliane, Calderone sceglie di prendere le distanze pubblicamente, facendo trapelare un dissenso profondo “Presto, molto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Calderone (FI) sfida il partito e Tajani: "Netanyahu folle infame criminale, non posso più stare zitto, mio seggio non vale la libertà"

"È iniziato il terzo anno senza scuola a Gaza. Gli edifici sono stati tutti distrutti, e ora non sono più luogo di istruzione e di crescita". La denuncia arriva da padre Ibrahim Faltas, frate francescano, direttore delle scuole della Custodia di Terra Santa. In un video in - facebook.com Vai su Facebook

