Gaza bagarre al Pirellone Lega | Sinistra giustifica le violenze Majorino Pd | Voi ancora zitti di fronte al massacro di bambini
Bagarre in Consiglio regionale della Lombardia sugli scontri a Milano di ieri durante il corteo pro Palestina. FdI ha presentato una mozione che chiede la condanna degli episodi di violenza, la solidarietà alle forze dell’ordine ma anche l’adozione di “provvedimenti restrittivi” come il daspo per i responsabili. Gli animi si sono scaldati dopo una serie di interventi, con la seduta che è stata sospesa per circa un quarto d’ora. “Manifestare è lecito, tuttavia è intollerabile che all’interno di manifestazioni ci siano queste frange violente come quelle che ieri hanno messo in atto questa guerriglia urbana” ha affermato il capogruppo di FdI Christian Garavaglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Bagarre in Consiglio su Gaza, Tantillo chiude la seduta e l'opposizione protesta con le bandiere della Palestina
Palermo, bagarre al consiglio comunale su Gaza. L'opposizione protesta con le bandiere della Palestina
