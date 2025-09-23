Gaza a Roma la processione pacifica dei Preti contro il genocidio

Roma, 23 set. (askanews) - Oltre 100 sacerdoti provenienti da diversi Paesi si sono ritrovati per un momento di preghiera e di testimonianza pubblica in favore della giustizia e della pace in Palestina. L'iniziativa, organizzata dalla neonata rete internazionale "Preti contro il genocidio" (già oltre 1.600 firmatari da 50 Paesi e 5 continenti), si è svolta nello stesso giorno in cui la questione palestinese era al centro dei lavori dell'Onu e in cui in tutta Italia si è tenuto uno scipopero di solidarietà con Gaza, con decine di manifestazioni. Dopo una liturgia multilingue nella chiesa di Sant'Andrea al Quirinale, i partecipanti hanno dato vita a una processione per le vie di Roma con alcune soste nei luoghi più significativi della città, dove sono state lette poesie di autori palestinesi e innalzate preghiere per le vittime di ogni violenza e per un futuro di riconciliazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, a Roma la processione pacifica dei "Preti contro il genocidio"

In questa notizia si parla di: gaza - roma

Gaza, media: domani a Roma colloqui Witkoff con Israele e Qatar

Gaza, media: incontri a Roma per tregua

Witkoff atteso a Roma per provare a sbloccare i negoziati su Gaza

Molti degli automobilisti rimasti bloccati nel traffico a Roma, a causa dello sciopero generale organizzato per Gaza, hanno espresso sostegno agli attivisti, suonando i clacson e urlando slogan a favore del popolo palestinese. - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, marea pacifica da Roma a Palermo: “Restiamo umani, stop genocidio” - X Vai su X

Gaza, a Roma la processione pacifica dei Preti contro il genocidio; Scontri a Milano, 5 arresti. In direttissima 2 ragazze per resistenza - I segni della devastazione alla stazione di Milano, il giorno dopo gli scontri; Manifestazione per Gaza a Roma, fischi e slogan anti-sionisti ma la sfilata è pacifica. E stavolta i giovani ci sono.

Gaza, a Roma la processione pacifica dei “Preti contro il genocidio” - (askanews) – Oltre 100 sacerdoti provenienti da diversi Paesi si sono ritrovati per un momento di preghiera e di testimonianza pubblica in favore della giustizia e della pace in Palestin ... Secondo askanews.it

Gaza, marea pacifica da Roma a Palermo: “Restiamo umani, stop genocidio” - Centomila nella capitale, mezzo milione nelle 65 piazze organizzate dall’Usb. Lo riporta repubblica.it