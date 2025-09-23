Gatti avvelenati in un palazzo la denuncia | Attenzione gira gente pericolosa

"Mi hanno avvelenato il gatto", così denuncia una cittadina a Nocera Superiore, giorni fa, rilanciando l'allarme di un pericolo concreto per cani e gatti sul territorio. Non è infatti il primo episodio che avviene, con le medesime modalità. Questa volta i gatti uccisi sono stati due.La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it