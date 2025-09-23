Gatti avvelenati in un palazzo la denuncia | Attenzione gira gente pericolosa
"Mi hanno avvelenato il gatto", così denuncia una cittadina a Nocera Superiore, giorni fa, rilanciando l'allarme di un pericolo concreto per cani e gatti sul territorio. Non è infatti il primo episodio che avviene, con le medesime modalità. Questa volta i gatti uccisi sono stati due.La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Gatti avvelenati nella zona Bandita, installata una nuova colonia felina
Due anime erranti, due destini intrecciati dal dolore e dalla speranza. Garibaldi porta il nome di un sopravvissuto. Nel 2017, in una via di Foligno, tanti gatti furono avvelenati. Lui, tra i pochi, resistette al veleno e al silenzio dell'indifferenza. Da allora porta ne
Allarme bocconi avvelenati. Uccisi sei gatti e una volpe https://ilgiornaledivicenza.it/territorio-vicentino/valdagno/valdagno-allarme-esche-bocconi-avvelenati-uccisi-gatti-e-volpe-enpa-1.12792442… - Paura in contrada Vegri dopo quanto scoperto dalle guardi
