Gasperini | Roma favorita in Europa? È presto per dirlo Dybala e Bailey tornano dopo la sosta

Gazzetta.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani l'esordio a Nizza. Il tecnico: "Dovbyk titolare domani? Possibile, la mia idea è quella di allargare la rosa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

gasperini roma favorita in europa 200 presto per dirlo dybala e bailey tornano dopo la sosta

© Gazzetta.it - Gasperini: "Roma favorita in Europa? È presto per dirlo. Dybala e Bailey tornano dopo la sosta"

In questa notizia si parla di: gasperini - roma

Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti

Rosi: “Gasperini tosto ma giusto per la Roma, non guarda in faccia nessuno”

Roma, parte l’era Gasperini: Dybala guida, Pellegrini in attesa

Europa League: Gasperini 'Roma favorita? Pensiamo a costruire'; Gasperini: Roma favorita in Europa? È presto per dirlo. Dybala e Bailey tornano dopo la sosta; Roma, Gasperini: Europa League? Oggi non siamo tra i favoriti.

gasperini roma favorita europaEuropa League: Gasperini 'Roma favorita? Pensiamo a costruire' - Noi siamo una squadra che sta cercando di costruirsi, stiamo facendo un percorso. msn.com scrive

Gasperini loda la Roma: “La squadra ha una sua identità". Su Pellegrini e Dybala... - Non è possibile dire oggi se la Roma è la favorita, dobbiamo pensare a crescere. Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Gasperini Roma Favorita Europa