Gasperini | Roma favorita in Europa? È presto per dirlo Dybala e Bailey tornano dopo la sosta

Domani l'esordio a Nizza. Il tecnico: "Dovbyk titolare domani? Possibile, la mia idea è quella di allargare la rosa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gasperini: "Roma favorita in Europa? È presto per dirlo. Dybala e Bailey tornano dopo la sosta"

In questa notizia si parla di: gasperini - roma

Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti

Rosi: “Gasperini tosto ma giusto per la Roma, non guarda in faccia nessuno”

Roma, parte l’era Gasperini: Dybala guida, Pellegrini in attesa

LIVE - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Neil El Aynaoui alla vigilia di Nizza-Roma - X Vai su X

? Nel derby che la Roma di Gasperini ha portato a casa ieri a pranzo (0-1), ad una partita dal tasso tecnico piuttosto mediocre hanno risposto come spesso capita le due tifoserie, prima con due coreografie mozzafiato, poi con una serie di botta e risposta - facebook.com Vai su Facebook

Europa League: Gasperini 'Roma favorita? Pensiamo a costruire'; Gasperini: Roma favorita in Europa? È presto per dirlo. Dybala e Bailey tornano dopo la sosta; Roma, Gasperini: Europa League? Oggi non siamo tra i favoriti.

Europa League: Gasperini 'Roma favorita? Pensiamo a costruire' - Noi siamo una squadra che sta cercando di costruirsi, stiamo facendo un percorso. msn.com scrive

Gasperini loda la Roma: “La squadra ha una sua identità". Su Pellegrini e Dybala... - Non è possibile dire oggi se la Roma è la favorita, dobbiamo pensare a crescere. Lo riporta tuttosport.com