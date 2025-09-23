Gasp oltre il derby | la Roma mostra già la sua mentalità

Gazzetta.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La via è tracciata: motore al massimo e chance a tutti senza pregiudizi, come dimostrato da Pellegrini nel derby. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

gasp oltre il derby la roma mostra gi224 la sua mentalit224

© Gazzetta.it - Gasp oltre il derby: la Roma mostra già la sua mentalità

In questa notizia si parla di: gasp - oltre

Gasp oltre il derby: la Roma mostra già la sua mentalità; Gasp oltre il derby: la Roma mostra già la sua mentalità; Gasperini dopo Lazio-Roma: Pellegrini titolare? Non avevo dubbi. C'è da lavorare per gli attaccanti e Dovbyk.

Roma modello Gasp - Nove punti in quattro partite e il successo nel derby fanno crescere il morale e da... Riporta marione.net

gasp oltre derby roma"I derby che restano? Quelli vinti": gli ultimi minuti di Lazio-Roma dalla "Gasp Cam" - Alla sua prima stracittadina il tecnico piemontese ha ottenuto una vittoria: altri tre punti, che proiettano la Roma ai vertici della classifica ... Si legge su ilromanista.eu

Cerca Video su questo argomento: Gasp Oltre Derby Roma