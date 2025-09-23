Gas dal lago e guerra a Gaza | a Paglieta un consiglio comunale straordinario
Il Comune di Paglieta ha convocato un consiglio comunale in seduta straordinaria per oggi, martedì 23 settembre, alle ore 19. L'ordine del giorno prevede la trattazione di due punti di grande rilevanza per la comunità e l'attualità internazionale.Il primo è la discussione e l'approvazione della.
Estrazione di gas al lago di Bomba, Forum H2O sul piede di guerra: "Attacco al clima e a un territorio fragile"
Gas dal lago e guerra a Gaza: a Paglieta un consiglio comunale straordinario; Guerra, ultime notizie. Netanyahu: «Ci attendono ancora giorni difficili». Scelto Hashim Safi Al Din come successore di Nasrallah; Il gas segreto di Gaza che fa gola a tutti e può salvare la Palestina.
GUERRA DEL GAS/ “I giacimenti davanti a Israele possono cambiare la partita in Medio oriente” - Nel Mediterraneo orientale ci sono grandi giacimenti di gas: potrebbero favorire Israele, Egitto e Libano, ma anche creare nuove tensioni ... Riporta ilsussidiario.net
L'avanzata su Gaza mette a rischio il nuovo mega accordo sul gas tra Israele ed Egitto - Sisi manda migliaia di militari sul Sinai preoccupato dal flusso di palestinesi dalla Striscia e Netanyahu usa il contratto del Leviatano appena firmato e da 35 miliardi di dollari come leva per costr ... ilfoglio.it scrive