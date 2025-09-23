Garlasco parla l' avvocato di Sempio | Non mi spiego perché

Mentre tutti aspettano qualche svolta sul caso di Garlasco, mentre la procura di Pavia continua ad indagare e a registrare le analisi degli esperti in incidente probatorio, mentre si discute sulla possibilità che sulle scena del crimine qualcuno abbia lasciato una “impronta palmare” non identificata, Andrea Sempio aspetta. Aspetta nell’ombra di sapere quale effetto avrà l’analisi, con nuove tecnologie, del Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi e che alcuni periti ritengono compatibile con il suo. Attende di sapere se i pm chiederanno per lui il rinvio a giudizio oppure l’ennesima archiviazione come avvenne nel 2017. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, parla l'avvocato di Sempio: "Non mi spiego perché..."

