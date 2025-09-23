News tv. – Sono trascorsi quasi vent’anni, eppure il delitto di Garlasco continua a generare domande, sospetti e nuove piste investigative. Nonostante una condanna definitiva per Alberto Stasi, l’opinione pubblica e una parte degli inquirenti non hanno mai smesso di chiedersi se tutto fosse davvero stato chiarito. L’ultima puntata di Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti su Rai3, ha riacceso i riflettori su un filone rimasto a lungo marginale: il presunto legame tra Chiara Poggi e il Santuario della Madonna della Bozzola, un luogo di culto che negli anni è stato già travolto da scandali e inchieste di natura sessuale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, l’audio del latitante Savu prima dell’arresto: cosa manda in onda Giletti