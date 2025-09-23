Garlasco don Gregorio intervistato sui misteri del Santuario della Bozzola | La verità si vedrà
Don Gregorio Vitali e la verità sul delitto di Garlasco: "Non so niente, ma verrà fuori": cosa ha detto sui misteri del Santuario della Bozzola. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Delitto di Garlasco, don Gregorio Vitali rompe il silenzio sul Santuario della Bozzola: "Dio vi punirà"
Garlasco, arrestato in Svizzera il latitante romeno Iavius Savu che ricattava Don Gregorio alla Bozzola
“#savu inizia a ricattare don Gregorio che paga e si confida con la diocesi ,arriva uno dal Vaticano e savu alza il prezzo inventandosi di avere dei filmati ma i carabinieri lo arrestano “#giletti #lostatodellecose #Garlasco - X Vai su X
Domani, a #LoStatoDelleCose, clamorose novità sul caso Garlasco: le indagini su Sempio con un documento che apre nuovi interrogativi, e poi la pista della Bozzola con un intervista esclusiva all'ex rettore del Santuario: Don Gregorio Vitali. Lunedì, #Rai3, 21 - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, l'audio di Savu sulla Bozzola: cosa rivela a Giletti prima dell'arresto - A distanza di diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco continua a generare inquietudine. Si legge su iltempo.it
Garlasco in TV, ore decisive: il testimone arrestato e l’intervista più attesa - Stasera Massimo Giletti torna al timone della nuova edizione de Lo Stato delle Cose e intervisterà don Gregorio Vitali, ex rettore del santuario della Bozzola ... Lo riporta libero.it