Gardacqua venerdì tra salsa saune e sorrisi

Sbircialanotizia.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni venerdì sera l’energia dei ritmi latinoamericani incontra il relax di un centro benessere d’eccellenza: alle porte di Garda, Gardacqua trasforma l’avvio del fine settimana in un viaggio fra ballo, sapori e piacere termale, grazie alle serate Latina che a ottobre accendono la cupola di vetro sull’acqua con musica, sorrisi e buon cibo. Un venerdì . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

gardacqua venerd236 tra salsa saune e sorrisi

© Sbircialanotizia.it - Gardacqua, venerdì tra salsa, saune e sorrisi

In questa notizia si parla di: gardacqua - venerd

Gardacqua (Garda, VR): un corso per Aufgussmeister (maestro di sauna) - Tra marzo ed aprile 2025 Gardacqua, a Garda (Verona) da sempre un punto di riferimento per chi ama il benssere, propone un corso per Aufgussmeister (maestro di sauna), organizzato in collaborazione ... Da comunicati-stampa.net

Gardacqua (Garda, VR) propone un corso per Aufgussmeister - Tra marzo ed aprile 2025 Gardacqua, a Garda (Verona) da sempre un punto di riferimento per chi ama il benssere, propone un corso per Aufgussmeister (maestro di sauna), organizzato in collaborazione ... Segnala politicamentecorretto.com

Cerca Video su questo argomento: Gardacqua Venerd236 Salsa Saune