Gardacqua venerdì tra salsa saune e sorrisi
Ogni venerdì sera l’energia dei ritmi latinoamericani incontra il relax di un centro benessere d’eccellenza: alle porte di Garda, Gardacqua trasforma l’avvio del fine settimana in un viaggio fra ballo, sapori e piacere termale, grazie alle serate Latina che a ottobre accendono la cupola di vetro sull’acqua con musica, sorrisi e buon cibo. Un venerdì . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: gardacqua - venerd
Gardacqua (Garda, VR): un corso per Aufgussmeister (maestro di sauna) - Tra marzo ed aprile 2025 Gardacqua, a Garda (Verona) da sempre un punto di riferimento per chi ama il benssere, propone un corso per Aufgussmeister (maestro di sauna), organizzato in collaborazione ... Da comunicati-stampa.net
Gardacqua (Garda, VR) propone un corso per Aufgussmeister - Tra marzo ed aprile 2025 Gardacqua, a Garda (Verona) da sempre un punto di riferimento per chi ama il benssere, propone un corso per Aufgussmeister (maestro di sauna), organizzato in collaborazione ... Segnala politicamentecorretto.com