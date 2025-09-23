Garbin capitana coraggiosa | Così una missione impossibile è diventata realtà

Gazzetta.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La guida azzurra dopo il trionfo bis nella Billie Jean King Cup: "Questa vittoria ha un sapore speciale. E adesso non ci fermiamo. Siamo a un punto di partenza, non di arrivo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

garbin capitana coraggiosa cos236 una missione impossibile 232 diventata realt224

© Gazzetta.it - Garbin, capitana coraggiosa: "Così una missione impossibile è diventata realtà"

In questa notizia si parla di: garbin - capitana

garbin capitana coraggiosa cos236BJK Cup, Garbin: “Momento storico per il nostro tennis”. Paolini: “Non so come ho rimontato” - Interviste | "Ho cercato di trovare soluzioni per batterla, devo ringraziare la panchina", ha detto la n° 1 d'Italia. Secondo ubitennis.com

Tyra Grant, prima volta con l'Italia alle finali di BJK Cup: l'ennesima scelta coraggiosa di Tathiana Garbin - Tyra Grant, prima volta con l'Italia alle finali di Billie Jean King Cup dal 16 al 21 settembre in Cina. Segnala sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Garbin Capitana Coraggiosa Cos236