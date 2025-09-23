Garbin capitana coraggiosa | Così una missione impossibile è diventata realtà

La guida azzurra dopo il trionfo bis nella Billie Jean King Cup: "Questa vittoria ha un sapore speciale. E adesso non ci fermiamo. Siamo a un punto di partenza, non di arrivo".

L'Italia vince ancora la Bjk Cup. Le azzurre della capitana Tathiana Garbin trionfano 2-0 nella finale contro gli Stati Uniti grazie a due prove sontuose di Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. La toscana domina nel suo match contro Pegula

«Le ragazze stanno scrivendo la storia, stanno facendo imprese straordinarie. Quando giocano con la maglia della Nazionale riescono a reclutare energie che magari non hanno in altri tornei». La nostra capitana Tathiana Garbin

BJK Cup, Garbin: "Momento storico per il nostro tennis". Paolini: "Non so come ho rimontato" - "Ho cercato di trovare soluzioni per batterla, devo ringraziare la panchina", ha detto la n° 1 d'Italia.

Tyra Grant, prima volta con l'Italia alle finali di BJK Cup: l'ennesima scelta coraggiosa di Tathiana Garbin - Tyra Grant, prima volta con l'Italia alle finali di Billie Jean King Cup dal 16 al 21 settembre in Cina.