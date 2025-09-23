Gambettola intervento in diretta del senatore del M5s che si trova a bordo della Global Sumud Flotilla

Cesenatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 24 settembre alle ore 20 al bar Dama di Gambettola il Movimento 5 Stelle promuove un incontro conviviale con buffet aperto a tutti i cittadini (si paga una piccola quota), organizzato dai gruppi territoriali di Forlì, Cesena e Savignano sul Rubicone e Mare, all’appuntamento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

