Gallipoli | due tartarughe tornano in mare dopo le cure Guardia di finanza
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Due tartarughe marine affette da gravi problemi di galleggiamento, curate presso il Centro di Recupero delle Tartarughe Marine del Museo di Storia Naturale del Salento, sono state liberate questa mattina in località Riva Bella, Gallipoli. I due esemplari erano stati recuperati lo scorso agosto lungo la costa di Leuca, da un’unità navale del Corpo impegnata in un ordinario servizio di vigilanza e controllo del litorale. Entrambi gli animali presentavano anomalie nel galleggiamento, che li esponevano a un elevato rischio di collisione con le imbarcazioni in transito. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Quattro tartarughe Caretta Caretta tornano libere nel mare di Gallipoli
