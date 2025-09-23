Galliani è un campione Allegri ha portato disciplina AC Milan sarà una minaccia
2025-09-23 15:20:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news di calciomercato appena arrivata in redazione: TransferMarketWeb.com © Foto di Alberto LingriaPhotoviews Aiedo Braida, uno dei dirigenti più esperti del calcio italiano con lunghi incantesimi a Milano, Barcellona e Cremonese, ha parlato con Tuttomercatoweb sull’attuale gioco, riflettendo anche su alcuni dei momenti salienti della sua carriera. Su Dembélé vincendo il pallone d’Or “Quando vinci la Champions League e segnali così tanti gol che sei automaticamente un candidato forte. Probabilmente meritava di vincerlo, anche se mi piace molto Yamal. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: galliani - campione
Da mesi si parla ormai di un possibile ritorno nella dirigenza del Milan dello storico amministratore delegato Adriano Galliani. A tal proposito, lo stesso Galliani è stato brevemente intervistato dall'AGI ? Le sue parole - https://www.tuttomercatoweb.com/serie - facebook.com Vai su Facebook
Braida: "Galliani è un campione. Con Allegri vedo un Milan disciplinato e questo è fondamentale" - Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, ha rilasciato queste parole a tuttomercatoweb. Come scrive milannews.it
VIDEO Milan, Galliani 'Avanti con Allegri' - a edizione della Sponsor Night, ritrovo abituale dove l'ad rossonero, Adriano Galliani, incontra e ritrova vecchi e nuovi partner del mondo rossonero. Segnala calciomercato.com