Una vicenda personale da molti sconosciuta che fotografa senza retorica il clima e la violenza sistematica degli anni ’70. Ospite a Quarta Repubblica, Galeazzo Bignami racconta l’attentato al padre Marcello, insegnante, ferito da 5 colpi di pistola sotto casa per mano dei Nuclei Armati proletari. Era l’8 marzo 1974, il futuro capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera nascerà un anno e mezzo dopo. Galeazzo Bignami: mio padre gambizzato per le sue idee. In studio Nicola Porro manda la foto dell’epoca pubblicata dal C orriere della Sera e il racconto della mamma di Galezzo Bignami. “Era sera, aspettavo che mio marito tornasse a casa dal lavoro, ho sentito dei colpi di pistola, temevo per l’impegno politico di Marcello, ho aperto la porta e l’ho trovato ferito”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Galeazzo Bignami: “Mio padre gambizzato, non ero ancora nato. Senza argini la violenza politica tornerà a fare male”