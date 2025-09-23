Gaffe in diretta a L’aria che tira | il collegamento di Cottarelli interrotto da una chiamata di Alessia Morani – Il video

Anche la televisione ha i suoi tempi tecnici e i suoi momenti organizzativi. Ogni tanto ce lo si dimentica, ma basta un piccolo incidente per strappare il velo di apparente perfezione che avvolge la diretta televisiva. È quello che è successo questa mattina a L’aria che tira, il talk show di La7 condotto da David Parenzo. Il collegamento con l’economista Carlo Cottarelli è stato interrotto da una chiamata dell’ex deputata Pd Alessia Morani, ospite nel segmento successivo della trasmissione. La finta del conduttore Parenzo. Mentre David Parenzo intervistava Carlo Cottarelli, in collegamento con lo studio, la notifica di una chiamata proveniente da “Ale Morani” è comparsa sullo schermo. 🔗 Leggi su Open.online