Gabriela Gotuleac è Miss Venice Beach 2025

La magia di MissVeniceBeach ha scritto un nuovo capitolo, in perfetta sintonia con l’eleganza e il fascino che da sempre rappresentano Venezia e la sua Miss. Il concorso ideato da Elisa Bagordo, già conduttrice tv nelle reti Mediaset, Rai e Sky, si conferma un successo per la sua 15° edizione con. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it