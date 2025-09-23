Furto nel cantiere della Stazione Piccola ladro intercettato dalla Volante e arrestato
Intorno alle ore 15.00 di ieri pomeriggio una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in via Sabbatini a seguito di segnalazione al 112 da parte di un dipendente della ditta impegnata nei lavori di riqualificazione della Stazione Piccola, che aveva sorpreso un uomo all’interno del cantiere. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
