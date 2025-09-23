Furti in serie alle auto o ai clienti nei parcheggi di autogrill e supermercati | presa la banda

PISTOIA – . Gli investigatori della Polizia Stradale di Pistoia, con l’operazione Pit Stop hanno arrestato il gruppo specializzato in furti aggravati e ricettazione, a conclusione dell’indagine coordinata dalla procura di Pistoia che ha portato all’emissione di tre misure cautelari da parte del Gip di Pistoia. Gli indagati sono quattro persone, residenti nelle Province di Pistoia e Napoli, già note per reati contro il patrimonio. L’indagine nasce a seguito di un furto avvenuto nel mese di aprile all’area di servizio autostradale di Serravalle Sud attraverso servizi di pedinamento e osservazione tramite telecamere di videosorveglianza, e? stata individuata una vettura noleggiata da un prestanome in uso al gruppo criminale, ricostruendo una decina di raid predatori, commessi nelle province di Pistoia, Lucca e Grosseto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it