Furti all’ospedale Dono Svizzero di Formia | denunciato un giovane
Formia, 23 settembre 2025 – La Polizia di Stato di Formia, nei giorni scorsi ha denunciato in stato di libertà un giovane, classe 1996 e residente a Napoli, ritenuto gravemente indiziato dei reati di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento, in relazione a u n furto avvenuto lo scorso 4 settembre al l'interno dell'ospedale "Dono Svizzero" di Formia. L'intervento è scaturito da una richiesta pervenuta alla Sala Operativa del Commissariato di Formia, che ha inviato una pattuglia presso il reparto di medicina generale, dove un dipendente ospedaliero aveva segnalato la sottrazione del proprio borsello contenente documenti, chiavi e carte bancomat.
