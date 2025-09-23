Furti all’ospedale Dono Svizzero di Formia | denunciato un giovane

Cdn.ilfaroonline.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Formia, 23 settembre 2025 – La Polizia di Stato di Formia, nei giorni scorsi ha denunciato in stato di libertà un giovane, classe 1996 e residente a Napoli, ritenuto gravemente indiziato dei reati di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento, in relazione a u n furto avvenuto lo scorso 4 settembre al l’interno dell’ospedaleDono Svizzero” di Formia. L’intervento è scaturito da una richiesta pervenuta alla Sala Operativa del Commissariato di Formia, che ha inviato una pattuglia presso il reparto di medicina generale, dove un dipendente ospedaliero aveva segnalato la sottrazione del proprio borsello contenente documenti, chiavi e carte bancomat. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: furti - ospedale

Furti auto anche nei parcheggi di ospedale e centro commerciale: in 25 rischiano il processo

Furti di auto e poca sicurezza nel parcheggio dell'ospedale, Nursind lancia l'allarme

Ubriaco dimesso dal pronto soccorso a Como vaga per l'ospedale e mette a segno una serie di furti, arrestato

furti all8217ospedale dono svizzeroFurti all’ospedale “Dono Svizzero” di Formia: denunciato un giovane - Due gli episodi in cui erano stati sottratti un borsello, una carta di credito e un portafoglio a due dipendenti ... ilfaroonline.it scrive

furti all8217ospedale dono svizzeroFurti in ospedale: ladro incastrato dopo alcuni acquisti in un negozio - Ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento: per questi reati è stato denunciato a Formia un giovane di 29 anni residente a Napoli accusato di aver rubato all’interno dell’ospedale. Come scrive napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Furti All8217ospedale Dono Svizzero