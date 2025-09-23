Furgone senza autista travolge un bambino di 10 anni

AGI - Un bambino di dieci anni è stato travolto da un furgone in movimento senza conducente in via Caputo, in provincia di Lecce. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio, poco dopo l'uscita da scuola. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo si sarebbe messo in movimento autonomamente, forse a causa di un guasto o della mancata attivazione del freno a mano. I l bambino è stato soccorso e trasportato in ospedale; al momento non sono note con precisione le sue condizioni. Sull'accaduto indagano i carabinieri. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Furgone senza autista travolge un bambino di 10 anni

