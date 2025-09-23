Furgone carico di generi alimentari recuperato nella notte | era stato rubato a Chieti

Quasi 700 confezioni di generi alimentari, dal valore di oltre mille euro, custoditi all’interno di un furgone rubato in nottata a Chieti sono stati rinvenuti nella mattinata di martedì 23 settembre a Pescara. A trovare il tutto, nella zona di Rancitelli, sono stati gli agenti della squadra. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: furgone - carico

Qualiano, sequestrato furgone carico di rifiuti illegali. Weekend di controlli in centro

Incidente in via Lanza di Scalea, donna di 87 anni finisce con l'auto contro un furgone carico di angurie

Ardea, a bordo di un furgone carico di rifiuti senza autorizzazioni: due denunciati

? #Angri – Furgone con bombole di gas in fiamme, evitata la tragedia Momenti di paura ad Angri (SA), dove un furgone carico di bombole di gas ha preso fuoco rischiando di esplodere. Grazie al pronto intervento dei residenti e poi dei vigili del fuoco, l’incen - facebook.com Vai su Facebook

Olbia, a fuoco un furgone carico di cesti di paglia: una donna al pronto soccorso per le inalazioni di fumo - X Vai su X

Furgone carico di generi alimentari recuperato nella notte: era stato rubato a Chieti; Rubano generi alimentari e un furgone: è caccia ai malviventi; Nel furgone formaggi e scatole di larve da pesca e a temperatura troppo alta: sanzioni per 24mila euro.

Ceprano, furto di generi alimentari in un supermercato: arrestati - Furto di generi alimentari in un supermercato di Ceprano, ma vengono subito bloccati dai carabinieri della locale Stazione con il supporto dei colleghi dell'aliquota Radiomobile. ilmessaggero.it scrive

Furto di cosmetici e generi alimentari, 900 euro di merce rubata: 3 arresti - Pensavano di averla fatta franca: invece i Carabinieri di Ficulle dopo la segnalazione al 112, hanno bloccato e arrestato tre rumeni, due donne e un uomo, di età compresa tra ... Lo riporta lanazione.it