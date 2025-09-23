Fuoriuscita agevolata beni societari operazioni entro il 30 settembre
C’è tempo sino a fine mese per assegnare o cedere beni patrimonio ai soci con tassazione ridotta all’8%. Regime di favore anche per le società di gestione trasformate in società semplici. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it
Confronto fra assegnazione e cessione agevolata degli immobili ai soci; Assegnazione agevolata beni ai soci reintrodotta fino al 30 settembre 2025; Analisi e commenti.
