Fungaiolo disperso in zona lago Baccio recuperato dall' elicottero dei Vigili del Fuoco
Tempismo e gioco di squadra hanno fatto sì che un fungaiolo disperso e senza copertura telefonica sia stato ritrovato in poco tempo e in buone condizioni di salute.i Vigili del fuoco di Modena sono stati impegnati oggi con la squadra di Pavullo, in collaborazione con Soccorso Alpino Emilia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
