Fungaiolo cade in un canalone salvato dal Soccorso alpino
Un uomo di 60 anni è stato salvato dal Soccorso alpino dopo essere caduto in un canalone durante una gita. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 11 di martedì 23 settembre a Granaglione, in provincia di Bologna.L’uomo, residente nel Comune di San Pietro in Casale, si trovava in località Borgata. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Si perde un altro fungaiolo, salvato grazie al cellulare
