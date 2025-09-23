Fungaiolo cade in un canalone salvato dal Soccorso alpino

Bolognatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 60 anni è stato salvato dal Soccorso alpino dopo essere caduto in un canalone durante una gita. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 11 di martedì 23 settembre a Granaglione, in provincia di Bologna.L’uomo, residente nel Comune di San Pietro in Casale, si trovava in località Borgata. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fungaiolo - cade

Licciana Nardi, fungaiolo cade in un canalone e muore

Fungaiolo cade e batte la testa: portato in ospedale in gravi condizioni dall'elicottero

Fungaiolo cade in un canalone salvato dal Soccorso alpino; Anziano fungaiolo cade in un dirupo, rischia la paralisi; Scivola in un canalone, fungaiolo di 65 anni morto a Licciana Nardi.

Si perde un altro fungaiolo, salvato grazie al cellulare - Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Scrive noitv.it

fungaiolo cade canalone salvatoAnziano fungaiolo cade in un dirupo, rischia la paralisi - Recuperato con il verricello, il bolognese è stato trasferito all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fungaiolo Cade Canalone Salvato