Mondavio (Pesaro Urbino), 23 settembre 2025 – Dal dolore per un lutto allo sfogo sui social il passo è breve. Nei momenti in cui si perde una persona cara la sensibilità è più alta, e ogni ostacolo pratico può trasformarsi in motivo di amarezza. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Mondavio, dove un cittadino ha denunciato pubblicamente il disagio di non aver potuto celebrare subito il funerale né annunciare tempestivamente la scomparsa con i manifesti funebri. All’origine del rinvio della cerimonia non c’è stata però una dimenticanza, ma una carenza di personale negli uffici comunali: venerdì pomeriggio non c’era certezza che gli uffici riuscissero a predisporre in tempo utile la documentazione necessaria e, per evitare problemi, si è scelto di fissare il funerale al martedì invece che al lunedì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Funerale rinviato, il morto deve aspettare: manca il personale in Comune