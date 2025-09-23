Funerale rinviato il morto deve aspettare | manca il personale in Comune
Mondavio (Pesaro Urbino), 23 settembre 2025 – Dal dolore per un lutto allo sfogo sui social il passo è breve. Nei momenti in cui si perde una persona cara la sensibilità è più alta, e ogni ostacolo pratico può trasformarsi in motivo di amarezza. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Mondavio, dove un cittadino ha denunciato pubblicamente il disagio di non aver potuto celebrare subito il funerale né annunciare tempestivamente la scomparsa con i manifesti funebri. All’origine del rinvio della cerimonia non c’è stata però una dimenticanza, ma una carenza di personale negli uffici comunali: venerdì pomeriggio non c’era certezza che gli uffici riuscissero a predisporre in tempo utile la documentazione necessaria e, per evitare problemi, si è scelto di fissare il funerale al martedì invece che al lunedì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: funerale - rinviato
Si comunica che il funerale della cara Giuseppa Cuva è stato rinviato. Successivamente verrà reso noto il giorno e l’ora delle esequie. Turano Lodigiano, 18 settembre 2024 - facebook.com Vai su Facebook
Salta il volo internazionale dall'Egitto: slitta il rientro della salma, rinviato il funerale del 55enne morto in vacanza a Sharm el Sheikh; Morte di Pasquale Caggiano, rinviati i funerali: autopsia dopo colonscopia; Funerali del Papa sabato 26 aprile: Lazio-Parma verso il rinvio.
Funerali giovane morto in rissa, 'basta con la violenza' - "Tragedie come questa rappresentano l'apice di un modo di ragionare, di vivere, dal quale ciascuno di noi è chiamato a prendere le distanze. Scrive ansa.it