Fulmini e tuoni in arrivo attesi forti temporali nelle prossime ore | scatta l' allerta meteo gialla

Forlitoday.it | 23 set 2025

Possibili temporali nelle prossime ore in Romagna. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla, specificando che “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi di forte intensità, più probabili sul settore centro-orientale con possibili effetti e danni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

