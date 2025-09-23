Fulmini e tuoni in arrivo attesi forti temporali nelle prossime ore | scatta l' allerta meteo gialla

Possibili temporali nelle prossime ore in Romagna. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla, specificando che “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi di forte intensità, più probabili sul settore centro-orientale con possibili effetti e danni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: fulmini - tuoni

Meteo, scatta l’allerta per 15 Regioni: previsti temporali con tuoni e fulmini

Incombono fulmini e tuoni, allerta meteo per temporali: "Possibili danni e temporanei allagamenti"

Fulmini e tuoni in arrivo, la Protezione Civile attiva l'allerta gialla: "Non si escludono forti temporali con danni"

Un'alba limpida, una tempesta di tuoni e fulmini, una pioggia incessante ieri sera al Teatro Sociale di Gualtieri hanno condotto il pubblico lontanissimo, in un teatro a cielo aperto. Con una grazia divina e una forza dirompente, Relja Lukic al #violoncello, Anna - facebook.com Vai su Facebook

Fulmini e tuoni in arrivo, attesi forti temporali nelle prossime ore: scatta l'allerta meteo gialla; Allerta arancione: Monza e Brianza si svegliano sotto un forte temporale; Incombono fulmini e tuoni, allerta meteo per temporali: Possibili danni e temporanei allagamenti.

Temporale a Roma: pioggia, tuoni e fulmini. Strade allagate dalla città al litorale, il meteo delle prossime ore - Tuoni, lampi, fulmini: la situazione a Roma e dintorni dopo il temporale. msn.com scrive