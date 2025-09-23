Fugge alla polizia durante la sosta in A14 caccia all’uomo con l’elicottero
Cesena, 23 settembre 2025 – Ore di tensione nella zona di Villachiaviche dove è in corso una serrata caccia all'uomo da parte di carabinieri e polizia, con l'utilizzo anche di un elicottero. Gli agenti ricercano un tunisino di trenta anni, sottoposto a provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, e accompagnato da una pattuglia da Venezia a un centro di accoglienza di Bari. Il tunisino è riuscito a scappare durante una sosta all'area Bevano Est sulla A 14. . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
