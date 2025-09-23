Fuga da bar ristoranti e negozi di Torino | Troppo stress paghe basse e weekend persi

Torinotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ristoranti e bar sono alle prese con l’emergenza personale. I negozi altrettanto. I lavori di commessi, baristi e addetti alla sala non sono più appetibili per i giovani torinesi e il commercio locale ne risente. Le posizioni dei diretti interessati, però, non convergono e ognuno ha la sua. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fuga - ristoranti

Cavallari tradito dalla falsa identità: la fuga tra alberghi e ristoranti

La dolce fuga d’amore di Elodie tra Montisola e i ristoranti della Franciacorta

Fuga da bar, ristoranti e negozi di Torino: Troppo stress, paghe basse e weekend persi; Commercio, ricettività e ristorazione: Confesercenti, Fuga dei giovani imprenditori, in cinque anni oltre 35mila imprese under 35 hanno abbandonato il mercato; Assalto al negozio di bevande, banda della spaccata in fuga con la cassaforte.

Negozi in fuga dal centro, resistono i bar - A Pavia, tra il 2012 e il 2016, stando alle rilevazioni effettuate da Ascom, si è assistito ad un ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Benevento, i negozi chiudono nel Sannio: in aumento bar e ristoranti - È la fotografia del commercio a Benevento scattata dall’Istituto Tagliacarne e ... Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Fuga Bar Ristoranti Negozi