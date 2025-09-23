Fruncillo FdI | Dal M5S solo odio e insulti contro Giorgia Meloni
Tempo di lettura: < 1 minuto Si accende lo scontro politico in Irpinia dopo la pubblicazione di un fotomontaggio offensivo contro il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni da parte di un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Ariano Irpino. A denunciare l’episodio è stata Ines Fruncillo, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, che ha parlato di “odio come unica arma del M5S”. «Questo è il livello di chi dovrebbe rappresentare i cittadini – ha dichiarato – incapaci di proporre soluzioni, si rifugiano nell’insulto e nell’offesa personale». Fruncillo ha attaccato duramente il Movimento 5 Stelle, accusandolo di «non portare idee né progetti, ma soltanto odio e disprezzo che alimentano ostilità e astio». 🔗 Leggi su Anteprima24.it
