Fruncillo FdI | Dal M5S solo odio e insulti contro Giorgia Meloni

Si accende lo scontro politico in Irpinia dopo la pubblicazione di un fotomontaggio offensivo contro il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni da parte di un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Ariano Irpino. A denunciare l'episodio è stata Ines Fruncillo, presidente provinciale di Fratelli d'Italia, che ha parlato di "odio come unica arma del M5S". «Questo è il livello di chi dovrebbe rappresentare i cittadini – ha dichiarato – incapaci di proporre soluzioni, si rifugiano nell'insulto e nell'offesa personale». Fruncillo ha attaccato duramente il Movimento 5 Stelle, accusandolo di «non portare idee né progetti, ma soltanto odio e disprezzo che alimentano ostilità e astio».

