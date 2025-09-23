Frosinone Allegria Show Lo spettacolo dei cartoni

Lo spettacolo pluripremiato Allegria Show arriva a Frosinone al Teatro Vittoria in Via G. Amendola, domenica 28 Settembre! Due spettacoli imperdibili: Ore 16:00 e 18:00 Preparati a un’esplosione di sorrisi! Oltre 12 mascotte che prenderanno vita sul palco, pronte a incantare grandi e piccini.Un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: frosinone - allegria

FROSINONE Mi chiamo Jimmy Ho solo due mesi, sono curioso, dolcissimo e sto cercando una casa dove crescere amato. Sono un piccolo esploratore dal cuore tenero, pronto a portare fusa e allegria nella tua vita. Valigia pronta: coccole, giochi e tanto a - facebook.com Vai su Facebook

Frosinone, Allegria Show Lo spettacolo dei cartoni; Weekend a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 16 e domenica 17 agosto; Calcio - Serie B - Il Catanzaro non profana lo Stirpe ma si porta via un buon punto mentre il Frosinone affonda sempre di più verso il baratro.

Frosinone, Angelozzi: 'Barrenechea è uno spettacolo. Ha convinto Soulé a venire qui' - Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, è intervenuto a 'Palla al centro' su Rai Radio 1 e ha parlato anche dei giovani gioielli della squadra: "Barrenechea è un spettacolo vederlo giocare ... Come scrive calciomercato.com