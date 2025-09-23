Frontale a Pontecagnano feriti due uomini | strada chiusa al traffico

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale questa mattina a Pontecagnano in via Lago Trasimeno. Un frontale fra due automobili ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Due uomoni di 39 e 35 rispettivamente di Pontecagnano e di Agropoli, all’interno di una delle vetture, sono rimasti incastrasti fra le lamiere. I caschi rossi hanno provveduto ad estrarli ed affidarli alle cure del 118. Da valutare le condizioni. Chiusa temporaneamente la strada in entrambi i sensi di marcia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

