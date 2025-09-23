Freeze | Barale Lamborghini e di nuovo Paolantoni tra i concorrenti della seconda puntata

Partito in sordina la scorsa settimana, torna questa sera, martedì 23 settembre, Freeze – Chi Sta Fermo Vince!, il game show condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales, in onda in prima serata su Rai 2. Come nella prima puntata, otto celebrità saranno chiamate a mettersi in gioco e a restare immobili qualunque cosa accada, rinchiusi in una stanza dell’Auditorium Rai di Napoli. Solo quando Savino annuncerà il momento Freeze, i partecipanti – divisi in due squadre – dovranno tentare di rimanere impassibili di fronte a svariate provocazioni: niente sorrisi, niente reazioni e nessun movimento. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Freeze: Barale, Lamborghini e di nuovo Paolantoni tra i concorrenti della seconda puntata

Paola Barale, Elettra Lamborghini, Alessia Lanza, Antonio Ornano, Francesco Paolantoni, Scintilla, Gabriele Vagnato, Nicola Ventola sono i concorrenti della seconda puntata di Freeze – Chi sta fermo vince!

Sono Paola Barale, Elettra Lamborghini, Alessia Lanza, Antonio Ornano, Francesco Paolantoni, Scintilla, Gabriele Vagnato, Nicola Ventola i concorrenti del secondo appuntamento

