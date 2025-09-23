Frasso, passaggio di consegne tra le volontarie e i volontari del servizio civile universale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Riceviamo e pubblichiamo il messaggio del sindaco e dell’amministrazione comunale di Frasso Telesino in merito al passaggio di consegne tra le volontarie ed i volontari del servizio civile universale. Un anno intenso e prezioso si è concluso, con i giovani che hanno dato valore al nostro progetto al fianco degli anziani, del territorio e della comunità. Salutiamo i volontari del Servizio Civile Universale che terminano il loro percorso al Comune di Frasso Telesino. Desidero ringraziarvi di cuore per la vostra disponibilità, la serietà, l’educazione e l’abnegazione che avete dimostrato in questo anno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

