Frasso passaggio di consegne tra le volontarie e i volontari del servizio civile universale
Tempo di lettura: < 1 minuto Riceviamo e pubblichiamo il messaggio del sindaco e dell’amministrazione comunale di Frasso Telesino in merito al passaggio di consegne tra le volontarie ed i volontari del servizio civile universale. Un anno intenso e prezioso si è concluso, con i giovani che hanno dato valore al nostro progetto al fianco degli anziani, del territorio e della comunità. Salutiamo i volontari del Servizio Civile Universale che terminano il loro percorso al Comune di Frasso Telesino. Desidero ringraziarvi di cuore per la vostra disponibilità, la serietà, l’educazione e l’abnegazione che avete dimostrato in questo anno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: frasso - passaggio
Ultimissime ore di servizio per la storica tratta Caserta-Frasso Dugenta, sulla linea Caserta-Foggia. Alle 22:20, dopo il passaggio del Regionale 21209 Napoli-Benevento, tutto questo sarà storia. Calerà il silenzio sulle rotaie che attraversando il cuore di Caser - facebook.com Vai su Facebook
Frasso, passaggio di consegne tra le volontarie e i volontari del servizio civile universale.
Porto turistico, passaggio di consegne - Passaggio di gestione al porto turistico: alla Società Marina è subentrata ufficialmente la partecipata Sgds. Da ilrestodelcarlino.it
Passaggio di consegne, la campanella da Monti a Letta - Passaggio di consegne fra Mario Monti ed Enrico Letta attraverso la tradizionale cerimonia della campanella, con cui il premier apre e chiude i lavori del Consiglio dei Ministri. Scrive repubblica.it