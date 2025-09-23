Francia Macron annuncia il riconoscimento dello Stato di Palestina | E' giunto il momento
Emmanuel Macron ha annunciato il riconoscimento dello Stato palestinese. “La Francia dichiara di riconoscere lo Stato di Palestina nell’interesse della pace”, ha detto il presidente francese nel suo intervento alla Conferenza di Alto Livello sulla soluzione a due Stati in corso all’Onu. “È giunto il momento. Ecco perché, fedele all’impegno storico del mio Paese in Medio Oriente, per la pace tra israeliani e palestinesi, dichiaro che oggi la Francia riconosce lo Stato di Palestina”, ha affermato Macron. La decisione segue quella di Gran Bretagna, Canada, Australia e Portogallo, che hanno formalmente riconosciuto lo Stato di Palestina domenica, suscitando forti critiche da parte di Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: francia - macron
Salvini consiglia a Macron di «attaccarsi al tram»: la Francia convoca l’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro
Francia: Eliseo, Macron ha parlato per 2 ore con Putin di Ucraina e Iran
Francia nel caos, il 56% dei cittadini vuole la sfiducia al governo Bayrou: cresce la pressione su Macron per nuove elezioni
La Francia riconosce lo Stato di Palestina. Macron: "Pronti a una missione a Gaza" - X Vai su X
Le ragioni delle proteste anti Macron e anti governo in Francia. L'articolo del Financial Times tratto dalla rassegna di Liturri. Su Startmag.it - facebook.com Vai su Facebook
Francia, Macron annuncia il riconoscimento dello Stato di Palestina: E' giunto il momento; La Francia ha riconosciuto lo stato di Palestina; Onu, Parigi riconosce la Palestina. Hamas: Metà ostaggi liberi per 60 giorni di tregua - Idf: a Gaza City ufficiale israeliano ucciso nei combattimenti.
Francia, Emmanuel Macron annuncia il riconoscimento dello Stato di Palestina: “Consentirà la pace” - La Francia ha formalmente riconosciuto lo Stato di Palestina, come reso noto dal presidente Emmanuel Macron nel corso della conferenza di alto livello delle Nazioni Unite. notizie.it scrive
La Francia annuncia il riconoscimento dello Stato di Palestina. E Tajani: “Anche l’Italia ma prima bisogna costruirlo” - ROMA – Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte della Francia. Scrive dire.it