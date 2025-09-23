Francia | il miliardario Arnault contro la tassa sui miliardari strizzando l’occhio a Macron

Un miliardario che si oppone a una tassa contro i grandi patrimoni non fa necessariamente notizia. Ma quando quel miliardario è l’uomo più ricco d’Europa, l’ottavo al mondo per patrimonio e una figura influente nell’imprenditoria nazionale, il peso di queste uscite è giocoforza politico. Arnault contro la “tassa Zucman”. In Francia ha fatto molto discutere l’uscita di Bernard Arnault, patron del gruppo del lusso Lvmh (Louis Vuitton-Moet Hennessy, di recente citato nel testamento da Giorgio Armani come possibile socio futuro ) e al 22 settembre forte di un patrimonio di 143 miliardi di euro (169 miliardi di dollari), contro la proposta della tassa straordinaria avanzata dalla sinistra transalpina come condizione per garantire la sopravvivenza del governo di Sebastien Lecornu. 🔗 Leggi su It.insideover.com

