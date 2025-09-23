Francia | il miliardario Arnault contro la tassa sui miliardari strizzando l’occhio a Macron

Un miliardario che si oppone a una tassa contro i grandi patrimoni non fa necessariamente notizia. Ma quando quel miliardario è l’uomo più ricco d’Europa, l’ottavo al mondo per patrimonio e una figura influente nell’imprenditoria nazionale, il peso di queste uscite è giocoforza politico. Arnault contro la “tassa Zucman”. In Francia ha fatto molto discutere l’uscita di Bernard Arnault, patron del gruppo del lusso Lvmh (Louis Vuitton-Moet Hennessy, di recente citato nel testamento da Giorgio Armani come possibile socio futuro ) e al 22 settembre forte di un patrimonio di 143 miliardi di euro (169 miliardi di dollari), contro la proposta della tassa straordinaria avanzata dalla sinistra transalpina come condizione per garantire la sopravvivenza del governo di Sebastien Lecornu. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Francia: il miliardario Arnault contro la tassa sui miliardari, strizzando l’occhio a Macron

In questa notizia si parla di: francia - miliardario

la Repubblica. . È scoppiato l’applauso nell’Assemblea generale dell’Onu, quando il presidente francese Macron ha aperto il vertice organizzato con l’Arabia Saudita sul futuro del Medio Oriente con uno storico annuncio: “La Francia dichiara di riconoscere lo - facebook.com Vai su Facebook

Secondo un’inchiesta congiunta di Disclose, La Topette e http://Reflets.info, Pierre-Édouard Stérin – miliardario francese ed ex patron di Smartbox che ha avuto successo grazie alle scatole regalo “smartbox” e la cui fortuna è ora stimata in 1,6 miliardi di euro– - X Vai su X

La sponda di Arnault a Macron contro la super-tassa sui miliardari; Casa Atellani in restauro. Dimora di lusso di Arnault; Il miliardario Arnault ha utilizzato informazioni riservate? Ecco cosa sta succedendo in Francia.

Arnault (Lvmh) contro la patrimoniale al 2%: «Mortale per la Francia». Le conseguenze per l’uomo più ricco d’Europa - La proposta dell’economista Zucman comporterebbe un prelievo di oltre un miliardo per l’imprenditore del lusso, che potrebbe traslocare a Milano ... Secondo msn.com

Arnault stronca la proposta di una tassa del 2% sui miliardari - Il patron del gruppo del lusso Lvmh, nonché uomo più ricco di Francia, ha attaccato la proposta, definendola un attacco all’economia francese, e ha bollato l’artefice del piano come un ideologo dell’e ... Lo riporta it.fashionnetwork.com